«Это уже наше дело»: отец фигуристки Горбачевой рассказал, что будет с ее карьерой

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Папа спортсменки настаивает на продолжении тренировок. Но чего хочет сама 16-летняя девушка?

Многие люди были взволнованы пропажей 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Никто не понимал, куда она пропала, а некоторые даже начали прорабатывать худшие версии. Но благо, что все обошлось. Девушка нашлась. Оказалось, что она поссорилась со своим тренером. Когда про это узнала ее бабушка, то стала требовать, чтобы внучка завязала с большим спортом. Однако отец Горбачевой имеет другое мнение на этот счет. Он рассказал изданию KP.RU, что будет с карьерой девушки.

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех причастных к ее поискам

Мужчина объяснил, что у фигуристки была травма. Она неопасная, но влияет на тренировочный процесс. Поэтому два месяца девушка занималась в легком режиме. Но до старта сезона оставалось совсем немного времени, а у спортсменки получалось далеко не все. Из-за этого все были на нервах.

«Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были. Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет. С кем она будет жить, сейчас решается. А будем мы ее наказывать или нет, это уже наше дело», — заявил отец фигуристки.

Ранее 5-tv.ru писал, что теперь грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой.