Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех причастных к ее поискам

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; Telegram / Alina Gorbacheva RUS / alinagorbachevarus; 5-tv.ru

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Спортсменка отметила, что ее поведение не вписывается в рамки «нормального».

Фигуристка Алина Горбачева поблагодарила всех, кто принимал участие в ее поисках. Видео с объяснением случившегося было опубликовано в личном Telegram-канале молодой спортсменки.

16-летняя девушка отметила, что пыталась разобраться в себе, когда не вернулась домой. Она также добавила, что ее поступок не вписывается в рамки «нормального». Вместе с тем спортсменка извинилась перед всеми, кого заставила переживать.

«Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И, конечно, большое-большое спасибо моим родным и близким людям», — заявила Горбачева.

Стоит отметить, что речь она произносит крайне безэмоционально, будто зачитывает заранее написанный текст. Но, может быть, это лишь последствия перенесенного стресса.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Горбачева на допросе объяснила свое исчезновение. Девушка заявила, что очень устала от занятий спортом.