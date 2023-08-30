В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка

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Этот уникальный момент даже запечатлели на видео.

В Московском зоопарке родился первый детеныш большой панды в истории России. Это уникальное и очень редкое событие, которое стало возможным из-за слаженной совместной работы отечественных и китайских специалистов.

В своем Telegram-канале мэр столицы России Сергей Собянин рассказал, что в 2019 году в Москву переехали две панды. Мальчик Жуи и девочка Диндин. Китай их передал России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

В Московском зоопарке оказали самый теплый прием для Жуи и Диндина. Вольерный комплекс полностью обновили, а специалисты несколько месяцев стажировались в Китае, чтобы научиться ухаживать за пандами.

Этой весной двух панд наконец-то познакомили друг с другом. Для контроля процесса в столицу России прибыл эксперт по размножению больших панд из Китая. В итоге у Жуи и Диндина родился детеныш. Это событие стало знаковым не только для России, но и для всего природоохранного сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что панды из Московского зоопарка впервые встретились друг с другом.