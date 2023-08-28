Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА
Виктория Алакоз 64 0
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Фото: Александр Полегенько / ТАСС
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник в районе подмосковных Люберец. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник заявил, что вражеский дрон летел по направлению в столице.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падению беспилотника работают экстренные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодня ночью в небе над Брянской областью системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа.
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