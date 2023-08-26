Глава Абхазии в годовщину независимости республики поблагодарил Путина за поддержку

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Республики Абхазия.

Глава Абхазии Аслан Бжания по случаю 15-летия признания независимости республики, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку.

«Всенародную благодарность я хочу выразить президенту РФ Владимиру Путину за его неизменную и безоговорочную поддержку и до, и после признания независимости. Мы знаем о его огромной роли в том, чтобы этот день стал особой датой в истории наших стран», — сказал он. Его заявление опубликовано на сайте президента Республики Абхазия.

Аслан Бжания подчеркнул, что сказанные им слова благодарности — «абсолютно консолидированное настроение всего народа» Абхазии.

Ранее в этот день Путин поздравил главу Южной Осетии Алана Гаглоева и лидера Абхазии с 15-й годовщиной признания независимости республик. Россия признала их суверенитет 26 августа 2008 года после нападения Грузии на Цхинвал.

В Южной Осетии вспоминают годовщину войны 2008 года

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы.