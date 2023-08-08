В Южной Осетии вспоминают годовщину войны 2008 года

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Этой ночью практически весь Цхинвал собрался у мемориального комплекса защитникам республики.

Ровно 15 лет назад началась война в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские формирования по приказу еще на тот момент президента Михаила Саакашвили обрушили на спящий Цхинвал дождь огня из артиллерии, танков и реактивных систем «Град». Под ударом оказались и российские миротворцы, которые располагались в пригороде столицы республики.

Правительство нашей страны приняло решение об операции по принуждению Тбилиси к миру, в Южную Осетию вошли наши войска. Спустя несколько дней они заняли грузинские города Зугдиди и Поти, а обученный по натовским стандартам противник бежал. По итогам пятидневного противостояния Москва признала независимость Южной Осетии. И, как сегодня заявили в Цхинвале, вмешательство российских военнослужащих было единственно верным на тот момент решением.

«Благодаря мужеству и стойкости российских и осетинских миротворцев, военнослужащих и ополченцев, Южная Осетия выстояла. Единственно верное решение руководства Российской Федерации — принуждение агрессора к миру и признание независимости Республики Южная Осетия — стали залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем», — сказал министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.

Жертвами агрессии стали сотни мирных жителей. Сегодня там чтят память погибших. Этой ночью практически весь Цхинвал собрался у мемориального комплекса защитникам республики. Люди терпеливо ждали своей очереди, чтобы возложить цветы к монументу. С очевидцами событий августа 2008 года поговорил корреспондент «Известий» Денис Кулага.