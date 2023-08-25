Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Параллельно звезда провела экскурсию по своей двухэтажной квартире, которая может стоить 125 миллионов рублей.

Актриса Екатерина Климова рассказала о трудностях воспитания детей от разных мужей. Подробностями своей жизни знаменитость поделилась с одним из YouTube-каналов.

По признанию артистки, самое сложное для нее — попытаться угодить всем. В такие моменты все равно кого-то обделяешь вниманием, констатирует она.

«Когда начинаешь заниматься с каждым отдельно, тут главное — не упустить за всей этой суетой контакт с каждым. В семье, где один ребенок, это проще. А тут отсоединяешься от одного, чтобы подключиться к другому», — говорит Климова.

Она отметила прекрасное воспитание своих детей. Когда семья вместе выходит на публичные мероприятия, Климова уверена, что все пройдет без неприятностей. Но «минусы» все же есть — Корней и Белла, к примеру, очень любят сладкое. А Матвей и Лиза обычно поздно ложатся спать.

Также актриса провела экскурсию по своей двухэтажной квартире. Климова показала просторную кухню, спальню, рабочий кабинет и гардеробную. Еще артистка продемонстрировала детские комнаты и общую гостиную с барабанной установкой и внушительных размеров телевизором. Издание StarHit предположило, что стоимость такой недвижимости может достигать 125 миллионов рублей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климова показала откровенные фотографии из гримерки. Таким образом актриса сообщила фанатам об окончании театрального сезона.