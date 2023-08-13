А вы и не знали: развод каких звезд прошел незаметно для поклонников

Фото: globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Не всем удается пронести любовь сквозь года.

Многие звездные пары настолько скрывают свою личную жизнь от общественности, что порой об их разводе поклонники узнают спустя несколько лет. Издание 7Дней.ru вспомнило союзы знаменитостей, которые не смогли сохранить любовь.

Эвелина Бледанс и Александр Семин

Знаменитая пара поженилась в 2010 году. Во время совместной жизни у возлюбленных родился сын Сема. Поклонники думали, что у них идеальный союз. Однако в 2017 году пара объявила о разводе. Мужчина признался, что не смог смириться с тягой супруги быть всегда на виду.

Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян

О разводе с супругом Стоцкая сообщила лишь спустя два года после фактического расставания. Звезда призналась, что долгое время не могла найти в себе силы на признание. Однако затем все же решилась на откровенность. Она подчеркнула, что сохранила дружеские отношения с бывшим возлюбленным.

Екатерина Климова и Игорь Петренко

В браке у российских актеров родилось двое сыновей. Но даже общие дети не смогли удержать их от развода. Пара распалась на десятом году совместной жизни. Однако Климова призналась в этом лишь спустя полтора года после расторжения брака.

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