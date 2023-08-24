При пожаре в Приамурье скончалась семья с маленьким ребенком

Фото: Depositphotos / vilant

Читайте нас в: Дзен Новости

На место возгорания выезжал прокурор Бурейского района.

При пожаре в селе Николаевка в Приамурье погибла семья из трех человек. Среди погибших числится маленький ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка. Для координации действий на место пожара выезжал прокурор Бурейского района Юрий Непрынцев.

Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что возгорание произошло поздно вечером 23 августа. Его причины уточняются.

«Установлено, что поздно вечером 23.08.2023 в жилом доме в селе Николаевка Бурейского округа случилось возгорание, в результате которого в пожаре погибли сожительствующие мужчина и женщина, а также их малолетний ребенок 2020 года рождения», — говорится в публикации.

Пожар на складе с красками в Подмосковье локализован

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве произошел крупный пожар. Десятки людей едва не остались без жилья.