Пожар на складе с красками в Подмосковье локализован

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Его площадь составила 4,3 тысячи квадратных метров.

Пожар на складе с лакокрасочными изделиями в подмосковном Богородском локализован на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что привлеченные к тушению вертолеты сбросили 345 тонн воды за 69 заходов.

О пожаре на складе в Богородском городском округе Московской области стало известно утром в понедельник, 21 августа. Изначально к тушению привлекли 80 человек и 25 единиц техники, а затем — два вертолета. Группировку также нарастили — 130 человек и 38 едлиниц техники. Уточнялось, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске.