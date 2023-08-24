Кристина Бабушкина вернулась к работе после скандала с наркотиками

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Знаменитость предстала перед фанатами в новом образе.

Актриса Кристина Бабушкина вернулась к работе после задержания с наркотиками в центре Москвы. В личном блоге артистка опубликовала свежую фотографию, где предстала перед фанатами в новом образе.

Звезда «Беспринципных» покрасила волосы в темно-русый, а также обрезала челку. Фотографию она сопроводила шуткой «По имени-отчеству, пожалуйста», намекнув на серьезность своих намерений.

Кристина Бабушкина показала поклонникам новый образ. Фото: Instagram* / kristina.babushkina

Мужа актрисы Екатерины Бабушкиной доставили в суд

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в начале лета актрису и ее супруга, бизнесмена Андрея Гацунаева, задержали с запрещенными веществами. Мужчину посадили под домашний арест, обвинив в приобретении и хранении наркотиков, а еще в применении насилия в отношении представителя власти.

Отмечается, что 45-летний мужчина попытался съесть пакетик, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности. Сама Бабушкина скандал со своим участием никак не комментирует.

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