Мужа актрисы Екатерины Бабушкиной доставили в суд

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

В суде выберут меру пресечения для супруга знаменитости.

Андрея Гацунаева, мужа актрисы Екатерины Бабушкиной привезли в суд. Материалы дела поступили в Замоскворецкий суд.

По данным 5-tv.ru, инцидент с мужем звезды произошел в центре Москвы. Автомобиль пары остановили сотрудники ГАИ для проверки документов, но нашли пакетик с белым порошкообразным веществом. Гацунаев попытался проглотить находку сотрудников правоохранительных органов, а также укусил сотрудника ГАИ за палец.

Уехал молча, с одним в пакетом: в квартире мужа звезды «Беспринципных» прошли обыски

В отношении супруга Бабушкиной возбуждено два уголовных дела. Первое — применение насилия в отношении сотрудника полиции, а второе — незаконный оборот наркотических средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков.