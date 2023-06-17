Уехал молча, с одним в пакетом: в квартире мужа звезды «Беспринципных» прошли обыски

Фото, видео: www.globallookpress.com / TakeAr; 5-tv.ru

На вопросы журналистов отвечать не стал.

Обыски в квартире супруга актрисы Кристины Бабушкиной — Андрея Гацунаева — закончились. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, мужчина в сопровождении правоохранителей выходит из дома и в их же компании уезжает с места на полицейской машине.

На вопросы корреспондента о пакетике с белым порошком и нападении на полицейского он ответил молчанием.

Инцидент произошел накануне утром. Супругов остановили в центре Москвы сотрудники ГАИ для проверки документов и нашли пакетик с белым порошком. Муж актрисы попытался его съесть, а потом укусил за палец инспектора.

От задержания отделаться не вышло. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела — за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот наркотических средств. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По предварительным данным, к самой актрисе у силовиков вопросов нет.

Друзья звезды сериала «Беспринципные» были удивлены произошедшим. Актер Максим Лагашкин отметил, что ни разу не замечал за Бабушкиной пристрастия к запрещенным веществам. Он указал, что за годы совместной работы ничего подобного не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спектакль с Кристиной Бабушкиной отменен после ее задержания.