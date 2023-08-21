Собянин: беспилотник был уничтожен силами ПВО на подлете к Москве
Денис Птицын 24 0
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Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Разрушений в результате попытки атаки не было.
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал информацию об уничтожении беспилотника в столичном регионе.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — написал мэр столицы в Telegram-канале.
Ранее информацию о ликвидации беспилотника сообщили в Минобороны, он был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.