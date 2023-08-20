Бывший муж Ксении Бородиной довел до слез свою новую избранницу

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров снял на видео, как плачет его девушка

Фото, видео: Instagram* / zimamoscow; 5-tv.ru

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Курбан Омаров считает, что девушки должны чаще плакать, чтобы справляться с любыми проблемами.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, который сейчас живет в Дубае, довел до слез свою девушку Валерию. Такое признание бизнесмен сделал в личном блоге.

По словам мужчины, пара смотрела мелодраму. И в один из самых трогательных моментов девушка не выдержала и разрыдалась. Омаров отметил, что так происходит всегда, когда пара смотрит подобные фильмы. Бизнесмен подчеркнул, что для девушек слезы являются «мини-спа для души».

«Ведь когда вы хорошенечко поплакали и вытерли слезы, то потом как супергерои, готовые сразиться с любой жизненной ситуацией», — считает Омаров.

Мужчина развелся с Бородиной более двух лет назад. В браке у них родилась дочь по имени Теона.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что главным страхом в жизни Ксении Бородиной является страх. Также звезда боится потерять свободу или оказаться неоцененной.

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