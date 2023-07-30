«Такой подарок»: Бородина вручила семилетней дочери сумку за 200 тысяч рублей

Фото: Instagram* / borodylia

Телеведущая привыкла радовать своих наследниц даже без повода.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина порадовала младшую дочь роскошным подарком. В своем личном блоге мать двух дочерей рассказала, что сделала семилетней Теоне подарок примерно за 200 тысяч рублей.

Она призналась, что наследница давно мечтала об этой вещице, и найти ее удалось только в Париже. В одном из бутиков Бородина купила сумочку Prada из сафьяновой кожи. На сайте бренда сказано, что ее стоимость — 2300 долларов (209 000 рублей — Прим. ред.).

«Она долго ходила с сумкой, где порвалась ручка и прям переживала, берегла ее, поэтому мама сделала подарок такой», — поделилась Бородина с подписчиками.

У 40-летней телеведущей есть две дочери от двух браков. Марусю она родила от Юрия Будагова, а Теону от Курбана Омарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина собирается лишить дочерей сладкого.

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