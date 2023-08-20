Выводит шлаки? Нужно ли уделять время утренней гимнастике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Warnack; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Эксперт назвал несколько простых упражнений, которые помогут просыпаться правильно.

Почему не стоит пренебрегать утренней гимнастикой? Ответом на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru поделился эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

По словам эксперта, сейчас многие люди увлекаются бегом, кроссфитом, поднятием тяжестей и другими спортивными активностями. Однако при этом зачастую игнорируется необходимость разминки по утрам. Бондаренко назвал пять причин, почему важно уделять время гимнастике после подъема с кровати.

«Если мы посмотрим любой режим дня, то увидим подъем, утренняя гимнастика, умывание, водные процедуры и потом завтрак. Утренняя гимнастика занимает у нас от восьми до двенадцати минут. Ее задача активировать все системы организма. Первая — это центральная нервная система, которая должна увидеть нашу периферическую. Очень полезно начинать утреннюю гимнастику лежа в кровати, делать так называемы „потягушки“. Вы потянулись руками, потянулись ногами, позевали немного. Такие простые упражнения активизируют центральную нервную систему», — отметил Бондаренко.

После подъема необходимо выпить несколько глотков теплой воды. Это поможет восстановить водно-солевой баланс. Затем необходимо активировать дыхательную систему, так как во время сна появляется дисбаланс углекислого газа и кислорода.

«Следом нам необходимо активизировать наш кишечник и внутренние органы. В этом поможет диафрагмальное дыхание. Это вдох и выдох с надуванием нашего живота. Это поможет включить наши печень, почки, кишечник, побыстрее вывести оставшиеся шлаки, подготовить нас к завтраку. Очень важно включить мышцы брюшного пресса, ягодичные мышцы. Это совсем не сложные упражнения, которые можно делать стоя на месте, можно делать в положении лежа. Это подготовит наш опорно-двигательный аппарат к дальнейшему движению», — уверен эксперт.

В заключение Бондаренко отметил, что утренняя гимнастика поможет укрепить иммунитет. При этом при лечении серьезных заболеваний она не поможет, для этого нужна профессиональная медицинская помощь.

«Возникает гнойный целлюлит»: как убивает обнаруженная в США бактерия-людоед

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признаках смертельно опасных изменений родинок. Онколог отметил, что они могут вызывать рак кожи.