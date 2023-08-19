«Возникает гнойный целлюлит»: как убивает обнаруженная в США бактерия-людоед

Фото, видео: www.globallookpress.com / Heinz Kühbauch; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; Ruptly; 5-tv.ru

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Vibrio vulnificus — насколько опасна эта инфекция?

Три человека в Нью-Йорке и Коннектикуте умерли от редкой инфекции, вызванной плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. Опасные микроорганизмы содержатся в морской воде, сырых и недоваренных морепродуктах. Они ​​могут вызывать кожные заболевания: язвы, нарывы и другие проявления. Насколько опасна эта бактерия и как она распространяется в организме? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru эпидемиолог Николай Крючков.

Специалист заявил, что такие бактерии встречаются по всему миру. Они есть не только в США, но и в Южной Корее, Японии и других странах.

«Это редкое заболевание. В тех же Соединенных Штатах в среднем регистрируется 100 случаев в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но нужно понимать, что есть ряд скрытых случаев, которые не диагностируются. Сколько их, точно сказать нельзя. Но поскольку заболевание в принципе отличается высокой летальностью, то недооценка не столь масштабная», — считает Крючков.

Эпидемиолог также рассказал, как инфекции распространяется по организму. Она повреждает ткани и органы.

«Если мы говорим о кожной форме, там возникают воспаления, целлюлит, гнойный целлюлит фактически, воспаление жировой ткани подкожной, воспаление самой кожи. Дальше инфекция там накапливается и разносится кровотоком. Соответственно, без хирургического дренирования, удаления участков, пораженных инфекцией кожаных покровов, летальность практически 100%», — отметил эпидемиолог.

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