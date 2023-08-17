Во Владимире 17 человек отравились шаурмой
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводятся проверки в точках общепита города.
Во Владимире 17 человек отравились после посещения местных точек быстрого питания. Предварительно, все ели шаурму. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по области.
«Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с поступлением экстренных извещений на острую кишечную инфекцию у 17 посетителей пунктов общественного питания», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время специалистами Роспотребнадзора организован выезд на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.
Этим летом более 100 человек отравились шаурмой в Братске. Первый случай в городе был зарегистрирован еще 14 июня. Все были посетителями одной точки общепита. Специалисты провели проверку. Результаты показали, что там не соблюдались правила хранения готовой продукции. Также в кафе не было условий для соблюдения чистоты помещения и поддержания личной гигиены сотрудников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как испорченную шаурму выдают за свежую.