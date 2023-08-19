Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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С кем украинский глава отправился в путь и зачем вообще все это?

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в Швеции. Как выяснилось позже, свой визит он планировал заранее, а в путь отправился вместе с супругой Еленой. Подтверждение тому, он опубликовал в личном Telegram-канале.

Зеленский отметил, что цель визита — усиление ВСУ, укрепление и развитие сотрудничества, в частности, в оборонно-промышленном комплексе. Что именно будет просить от западных коллег украинский лидер — пока неясно.

В Москве и области предотвратили попытку атаки украинским БПЛА

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предупредили Зеленского о ситуации с Одессой.