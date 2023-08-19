Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Беспилотник обнаружили при помощи дежурных сил ПВО.

В Москве и области предотвратили попытку атаки украинским БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорилось в заявлении.

Отмечалось, что БПЛА был обнаружен при помощи сил ПВО, а уничтожили его силами радиоэлектронной борьбы.

Остатки вражеского аппарата упали в безлюдном месте. Рядом с Путилково, в городском округе Красногорск. Ни пострадавших, ни разрушений в результате попытки атаки нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская ПВО сбила вражеский беспилотник в Белгородской области.