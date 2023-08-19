Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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В Минобороны России рассказали о текущей ситуации в регионе.

Российская ПВО сбила вражеский беспилотник в Белгородской области. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

В официальном заявлении пресс-службы ведомства отмечалось, что террористы пытались атаковать российские объекты около 14:00 по московскому времени.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотный летательный аппарат самолетного типа по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА над территорией Белгородской области», — подчеркивалось в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений в результате попытки атаки киевского режима нет.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.