СМИ: мощный взрыв прогремел в Чернигове

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Подробности ЧП уточняются. Предварительно, все произошло вскоре после воздушной тревоги.

Мощный взрыв прогремел в Чернигове. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев ЧП.

Как удалось выяснить РИА Новости, удар пришелся на место сбора специалистов по боевым дронам. По данным источника агентства, все было замаскировано под фестиваль «Свирепых птичек».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ на военный аэродром в Новгородской области.