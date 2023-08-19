Стало известно о намерении Трампа добровольно сдаться властям

Фото: Reuters / SCOTT MORGAN

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Экс-президенту США предъявлено свыше 90 обвинений по нескольким уголовным делам.

Бывший президент США Дональд Трамп намерен сдаться властям на следующей неделе. Об этом сообщило телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов.

«Ожидается, что бывший президент Дональд Трамп сдастся в тюрьму округа Фултон в конце следующей недели — в четверг или пятницу», — говорится в сообщении.

В минувший понедельник Трампу и еще около 20 фигурантам были предъявлены обвинения в связи с заговором с целью фальсификации результатов выборов 2020 года в штате Джорджия. Им было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа. Известно, что в тюрьме их обыщут и сфотографируют, а также возьмут отпечатки пальцев.

Кроме того, на следующей неделе Трамп намерен дать интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

На сегодняшний день Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение по четырем уголовным делам.

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