«Катится в ад»: Трамп раскрыл реальную правду об обстановке в США

Фото: www.globallookpress.com / Julia Nikhinson

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По его словам, нынешней власти не хватает здравого смысла при управлении страной.

США катятся в ад из-за резкого ослабления доллара. Об этом заявил бывший президент Штатов Дональд Трамп в беседе с ведущим телеканала FOX Business Ларри Кадлоу.

Он уточнил, что власть в стране есть, но она ослабеет на фоне падения американской валюты. Кроме того, Трамп обратил внимание на ужасное состояние аэропортов и дорог в стране. По его мнению, нынешним чиновникам не хватает здравого смысла, поэтому они разрушают США.

«Мы не собираемся быть большими мальчиками», — добавил Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях, работая в Санкт-Петербургском государственном университете.