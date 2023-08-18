Дорога смерти: экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin; 5-tv.ru

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Мужчина преодолел множество серьезных испытаний, чтобы добраться до конца маршрута.

Летом 2019 года в России должен был пройти ультрамарафон «Перевал Дятлова — плато Маньпупунер». Однако забег так и не состоялся в силу различных обстоятельств. Однако это не остановило спортсмена по имени Денис Ворончихин, который решил покорить маршрут в одиночку. Эксклюзивные кадры тяжелейшего подъема оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Мужчина заявил, что больше всего времени занял не забег, а дорога до перевала. Сперва группа экстремалов ехала на машинах до Ивделя. Затем в течение двух дней по проселочной дороге они преодолели около двухсот километров. А уже оттуда Денис на своих двоих побежал на вершину. По его словам, он преодолел порядка 25 километров за три часа двадцать одну минуту.

Порой мужчине приходилось бежать по колено в воде, а также по тропам, где кишили змеи. Он добавил, что за ним ехала машина сопровождения. Группа наблюдателей следила не только за состоянием атлета, но и за лесом. У любителей необычного отдыха был разработан целый алгоритм действий, если на дорогу внезапно выйдет хищник.

Денис настолько увлекся подъемом, что пробежал финиш. По его словам, он был так сильно поражен красотой природы.

Перевал Дятлова известно как одно из самых загадочных мест в России. Именно там 23 января 1959 года трагически погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым, которая отправилась в поход по Уральским горам.

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