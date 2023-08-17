Холодный душ заказывали? Какая погода ожидается на выходных

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Ждать ли резкого похолодания после аномальной жары?

Резкое похолодание придет вместе с новой неделей. Как сообщил синоптик Александр Шувалов в беседе с URA.RU, так называемый холодный душ окатит несколько регионов страны, в частности северо-восток и Урал.

Все северные города выберутся из жаркого плена — температура начнет понижаться до +12 градусов. Перед этим, на выходных, во многих городах ожидается дождь.

В Москву, Екатеринбург и Пермский край придет циклон — в субботу и воскресенье ожидается до +20 градусов вместо привычных +30 градусов. При этом ночью температура воздуха в столице может опуститься даже до +10 градусов.

«Москва тоже опускается уже к климатической норме. 17, 18 августа еще около +30 градусов, а затем идет понижение температуры. В середине следующей недели температура днем может быть ниже +20 градусов», — рассказал синоптик.

Текущая неделя, по оценке синоптиков, оказалась нестандартно жаркой для конца августа. Среднемесячная температура уже повысилась более чем на три с половиной градуса, и, несмотря на периодические дожди, воздух в Москве будет прогреваться до +30 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве на этих выходных завершится купальный сезон.