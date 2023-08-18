Собянин сообщил об отсутствии серьезных разрушений на месте сбитого БПЛА
Виктория Алакоз 117 0
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Фото: © РИА Новости / Михаил Киреев
Обломки вражеского беспилотника упали в зоне «Экспоцентра».
Украинский беспилотник при попытке пролета на Москву был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Обломки БПЛА упали в зоне „Экспоцентра“, значимых разрушений зданию не нанесли», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Предварительно, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.
Накануне 5-tv.ru сообщал, что система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью.