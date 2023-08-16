Движение по МЦД-3 в Москве запустят 17 августа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Церемонию открытия посетит президент.

Поезда поедут по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3) уже в четверг, 17 августа. В церемонии запуска примут участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, затем они ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.

Маршрут МЦД-3 был создан по уникальному проекту. Он протянется через весь город и соединит Зеленоград и Раменское. Также известно, что стоимость поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит 65 рублей. Между тем пересадка на станции метро, МЦК и МЦД будет бесплатной в течение 90 минут после первой валидации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин при посещении Северного речного вокзала с Собяниным побывал внутри электрического речного трамвайчика.