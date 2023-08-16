Собянин: московские врачи делают все для спасения пациентов из Махачкалы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Трое детей находятся в очень тяжелом состоянии.

Ночью в Москву доставили 16 человек, пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане. О состоянии пациентов рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что их доставили в городские клиники: институт Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больницу им. Сперанского.

«Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное для спасения, оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — добавил Собянин.

Вечером 14 августа на территории АЗС в Махачкале произошел взрыв. Травмы, по последним данным, получили 84 человека, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах.

На данный момент известно о 35 погибших, среди которых также есть дети. Под завалами все еще могут находиться люди. Предварительной причиной произошедшего глава Дагестана Сергей Меликов назвал человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из 35 погибших при взрыве на АЗС в Дагестане опознаны 13 человек.