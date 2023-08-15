Шойгу: спецоперация России положила конец доминированию Запада

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Украинский кризис затронул все государства. Вот только истинным зачинщикам конфликта пришлось куда хуже.

Спецоперация России положила конец доминированию Запада. Причем, во всех сферах, а не только в военной. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«СВО положила конец доминированию Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились», — подчеркнул министр.

Между тем он уточнил, что по итогам боевых действий стало понятно, что ресурс Украины на сегодня почти исчерпан.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу распорядился наладить производство ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД.