Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело, преступник заключен под стражу.

В Крыму задержали сторонника украинских националистов, докладывавшего Службе безопасности Украины (СБУ) о транзите военных грузов в зону спецоперации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанный — 1965 года рождения. В ходе допроса он подтвердил сотрудничество с киевским режимом и передал силовикам данные о схроне, где позднее было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступник уже помещен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Казани задержали за участие в деятельности незаконного формирования на территории САР. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.