В США сообщили о начале обсуждения на Западе подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году
WSJ: Запад задумался о подготовке ВСУ к наступлению в 2024 году
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Западные лидеры разочарованы провалами украинской армии в ходе летней наступательной операции.
Лидеры западных стран размышляют о подготовке украинских боевиков к новому наступлению, пишет издание The Wall Street Journal. Отмечается, что оно может начаться в 2024 году.
Как указано в материале, Запад надеялся, что летняя наступательная операция Украины сможет вынудить Россию начать переговоры к зиме.
«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», — пишет издание.
Поэтому Запад, понимая провал текущего контрнаступления ВСУ, теперь делает ставку на весну следующего года.
«Цель Киева сейчас состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными успехами, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других местах, что их поддержка не была неуместной — и должна продолжаться», — заключили авторы материала.
На Украине НАТО обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ: «Оказались бесполезны»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что наступление российской армии в Харьковской области станет ударом для Киева.