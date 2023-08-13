В США сообщили о начале обсуждения на Западе подготовки ВСУ к наступлению в 2024 году

WSJ: Запад задумался о подготовке ВСУ к наступлению в 2024 году

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi

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Западные лидеры разочарованы провалами украинской армии в ходе летней наступательной операции.

Лидеры западных стран размышляют о подготовке украинских боевиков к новому наступлению, пишет издание The Wall Street Journal. Отмечается, что оно может начаться в 2024 году.

Как указано в материале, Запад надеялся, что летняя наступательная операция Украины сможет вынудить Россию начать переговоры к зиме.

«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», — пишет издание.

Поэтому Запад, понимая провал текущего контрнаступления ВСУ, теперь делает ставку на весну следующего года.

«Цель Киева сейчас состоит в том, чтобы его нынешнее наступление завершилось достаточными успехами, чтобы показать украинским гражданам и сторонникам в Вашингтоне, Берлине и других местах, что их поддержка не была неуместной — и должна продолжаться», — заключили авторы материала.

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