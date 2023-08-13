На Украине НАТО обвинили в неудачном контрнаступлении ВСУ: «Оказались бесполезны»

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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В чем виноваты западные «советники»?

На Украине назвали новую причину медленного и провального контрнаступления ВСУ — на этот раз обвинили во всем военное руководство НАТО. Об этом пишут авторы украинского издания УНИАН.

В материале отмечается, что анонсирование контрнаступление украинской армии стало настоящим провалом. Штабы ВСУ перестали слушаться своих западных кураторов, которые, в свою очередь, практически не понимают происходящего в зоне СВО. Однако на Украине продолжают прикрывать некомпетентность «советников».

«Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против Российской Федерации, это ВСУ не умеют в общевойсковой бой», — указывают авторы.

Они подчеркивают, ключевая проблема заключается именно в доктринах альянса, которые предусматривают доминирование в воздухе при ведении боевых действий. Однако в авиационном вопросе украинской стороне ВС РФ отметить почти нечем. Российская авиация сильнее, и признают это даже в стане противника.

Издание обращает внимание на то, что США не передают ВСУ истребители F-16, так как российские военные расправятся с ними в два счета. На Западе просто опасаются продемонстрировать миру неэффективность своих тактик.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка Британии назвала кусты сдерживающим фактором контрнаступления ВСУ.