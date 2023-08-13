Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

Читайте нас в: Дзен Новости

Какой план действий предложил канцлер Германии?

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нужно прикладывать больше дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.

Политик считает, что переговоры, которые прошли по этому вопросу в Саудовской Аравии в начале августа, были очень важными. Но это только начало и еще много чего предстоит сделать. Об этом канцлер заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Шольц отметил, что в переговорах приняло участие большее число стран по сравнению с прошедшей встречей в Копенгагене. По его мнению, по этой причине надо продолжать переговоры.

В Джидде представили альтернативный план по Украине

В переговорах по Украине в Саудовской Аравии приняли участие представители около 30 государств, в том числе США, Великобритании и страны Евросоюза. Россия в переговорах не участвовала. В связи с этим от присутствия на встрече отказался президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заявил, что без Москвы проводить подобные переговоры бессмысленно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский не хочет переговоров с Россией.