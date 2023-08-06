В Джидде представили альтернативный план по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii

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Один из пунктов подразумевает начало мирных переговоров под эгидой ООН.

Участники проходящих в Джидде консультаций по Украине представили альтернативный мирный план урегулирования конфликта. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Уточняется, что частью плана, отличающегося от так называемой «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, стали целостность Украины и прекращение огня на всех фронтах, а также начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными.

Также сообщается, что российская сторона была проинформирована об альтернативном плане по Украине.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что украинская сторона перестала настаивать на принятии «мирного плана» Зеленского в рамках переговоров в Джидде. По данным газеты, участники встречи продемонстрировали больше стремления к «достижению консенсуса», хотя ранее, на встрече в Дании, Киев считал необходимым принятие плана Зеленского.

В консультациях по Украине в Саудовской Аравии принимают участие представители около 30 государств, в том числе США, Великобритании и страны Евросоюза. Россия в переговорах не участвует. В связи с этим от присутствия на встрече отказался президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заявил, что без России проводить подобные переговоры бессмысленно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине в Джидде.