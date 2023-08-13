Боевики ВСУ крупнокалиберным снарядом разрушили штаб гумпомощи под Херсоном

Фото: Telegram / Военно-гражданская администрация г. Алешки / VGA_Alyoshki

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Атака производилась рано утром. Что известно о людях, которые могли попасть под обстрел?

Украинские террористы разрушили штаб гумпомощи под Херсоном крупнокалиберным снарядом. Речь идет о здании, расположенном в Алешках. Согласно данным, размещенным в Telegram-канале администрации района, боевики производили атаку рано утром.

«В следствии прямого попадания крупнокалиберным снарядом, выпущенным с правого берега украинскими нацистами, разрушен штаб гуманитарный помощи в городе Алешки. К счастью, пострадавших нет», — подчеркивалось в заявлении.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские штурмовые группы отбили два «опорника» ВСУ на купянском направлении. Войска разгромили террористов за считанные минуты благодаря четкому плану.