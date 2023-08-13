Германия анонсировала передачу беспилотников Luna NG Украине: свершится ли?

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Kumm

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Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall собирается снабжать Незалежную. Сроки уже обговорены.

Немецкая газета Bild am Sonntag сообщила о передаче Германией Украине беспилотников Luna NG. Отмечается, что сделать это планируется в срок до конца 2023 года.

По данным издания, снабжать киевский режим планирует военно-промышленный концерн Rheinmetall. Беспилотники Luna NG относятся к новому поколению БПЛА. Отмечается, что в сравнении с предыдущими версиями они могут раздавать интернет-сигналы типа LTE, а также глушить связь, когда это необходимо.

Также сообщается, что Rheinmetall готов передать украинской стороне вместе с беспилотниками и наземную станцию управления и пусковую катапульту.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Rheinmetall ответили России по поводу строительства завода на Украине.