В России расширился перечень жизненно необходимых лекарств

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Соответствующий указ Михаил Мишустин подписал в июне текущего года.

В силу вступило распоряжение правительства России о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующий указ еще в июне подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В новый список вошли дополнительные формы четырех препаратов. Теперь жизненно необходимыми будут считаться: лекарство для терапии при хроническом гепатите С глекапревир + пибрентасвир в форме гранул, диспергируемые таблетки сапроптерина, таблетки в пленочной оболочке иммунодепрессанта пирфенидон, а также подъязычные таблетки обезболивающего «Просидол».

На сегодняшний день в списке значатся около 800 наименований. Их стоимость регулируется государством. Подобные препараты используются при оказании помощи гражданам в рамках специальной правительственной программы.

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