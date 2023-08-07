Удар по печени: кто находится в зоне риска по вирусному гепатиту

Гастроэнтеролог Каршиева: гепатитом В болеют 316 миллионов человек в мире

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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К каким страшным последствиям может приводить это заболевание?

Вирусный гепатит — воспалительное заболевание печени, вызванное гепатотропными вирусами А, В, С, D, E, G, имеющими разные пути передачи и особенности. Кто наиболее подвержен данному недугу, рассказала аif.ru врач-гастроэнтеролог Анна Каршиева.

Так, гепатитом А чаще всего заражаются через загрязненную воду или пищу. Ежегодно регистрируется 1,4 миллиона таких случаев, наибольший риск имеют дети и молодежь.

Гепатит В в основном передается через кровь и другие биологические жидкости организма. В мире распространенность заболевания составляет в среднем 4,1% (около 316 миллионов человек), однако в России благодаря программе массовой вакцинации достигнуты значительные успехи в борьбе с инфекцией. Большинство перенесших ее выздоравливают, однако примерно у 10% из них заболевание перетекает в хроническую форму.

Заражение вирусным гепатитом С, по словам Каршиевой, происходит так же, как при гепатите В — при контакте с кровью. Заболевание есть у 1% мирового населения — около 71 миллионов человек. Полностью излечиться от гепатита С возможно, однако в 90-95% случаев он переходит в хроническую форму.

Гепатит D тоже передается через кровь и жидкости организма. В мире им болеют примерно 20 миллионов человек. Заболевание часто становится хроническим и может протекать в агрессивной форме.

Для гепатита Е характерен водный путь передачи. В мире ежегодно регистрируют около 20 миллионов случаев заболевания. В России этот показатель очень мал: 0,06 на 100 тысяч человек. Гепатит Е крайне опасен для беременных женщин из-за осложнений и риска гибели плода.

Есть и менее известные, но не менее распространенные виды гепатитов. В их числе — алкогольный гепатит, при котором токсическое воздействие спиртного на печень приводит к воспалению паренхимы и патологическим изменениям вплоть до развития цирроза.

Также специалист выделила неалкогольный стеатогепатит — поражение печени из-за нарушений жирового и углеводного обмена. Заболевание может приводить к хроническому воспалению, фиброзу и циррозу печени.

Лекарственный гепатит может возникать при длительном приеме и превышении максимальных доз некоторых лекарств. В их числе — нестероидные противовоспалительные средства, антибиотики из группы тетрациклинов, пенициллинов, макролидов, гормональные препараты, противоаритмические и другие. Как правило, лекарственный гепатит обратим после отказа от приема гепатотоксичных средств.

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