В Германии рассказали, как Шольц вредит Киеву и Берлину

Welt: сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят и Киеву, и Берлину

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Долгие колебания канцлера ФРГ по поводу поставок Украине нового вооружения сказываются не только на его авторитете со стороны западных коллег.

Сомнения канцлера Германии Олафа Шольца касательно отправки Украине ракет Taurus вредят не только Киеву, но и Берлину. Таким мнением поделился обозреватель издания Welt Тор Барфус.

Он отметил, что сомнения Шольца подрывают к нему доверие, как к политику. По мнению автора материала, Киев нуждается в оружии, причем в срочном порядке.

«Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал „волк“, он слишком часто использовал свой страх „эскалации“ в качестве оправдания», — пишет Барфус.

При этом Барфус добавил, что даже современное вооружение, вроде Taurus, глобально не повлияет на ход боевых действий.

Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий парламент выступил за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подчеркнула, что у страны достаточно подобного вооружения, а также отметила острую необходимость Киева в ракетах.