Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

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Объединение готово лишь поддержать инициативы отдельных своих членов в этом вопросе.

Страны Евросоюза по отдельности могут выступать гарантами безопасности для Украины, но объединение в целом не уполномочено это делать. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге.

«Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что ЕС может лишь поддержать конкретные предложения по гарантиям безопасности.

На днях Киев и Вашингтон подтвердили начало переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Уже известно, что Киев будет «клянчить» у Запада финансовую помощь, технику, а также намерен требовать введения еще ряда санкций, которые якобы как-то могут серьезно повлиять на РФ. Украина рассчитывает, что гарантии безопасности будут действовать даже до принятия страны в НАТО, однако вход в состав альянса, конечно, особо важен для Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о неготовности НАТО и ЕС предоставить Украине «гарантии безопасности». На быстрое решение, подчеркнул политик, Киеву рассчитывать не стоит.