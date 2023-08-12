«Ситуация не пахла разборками»: избитый битмейкер Ян Супоненко раскрыл подробности нападения

Фото, видео: 5-tv.ru

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У молодого человека диагностировали сотрясение мозга.

Саунд-продюсер и битмейкер Ян Супоненко поделился с корреспондентом 5-tv.ru подробностями нападения. Молодого человека сильно избили, когда он катался на самокате со своей девушкой по ночной Москве.

«Я ехал чуть-чуть впереди, моя девушка — сзади. Как я помню, на дорогу вышел какой-то человек перед моей девушкой. Она остановилась, я обернулся назад, посмотрел, что она не едет, решил к ним подъехать. Спросил, что случилось? И все», — рассказал Супоненко.

Молодой человек добавил, что не видел момента удара. По словам музыканта, это было настолько быстро, что он не успел как-либо среагировать. Также Супоненко отметил, что неизвестные могли оглушить, подойдя сзади. Парня ударили в лицо, а затем били ногами несколько минут.

«Приехали мои друзья. Их позвала моя девушка. Мы вызвали полицию и скорую. Этот молодой человек какое-то время тусовался рядом, а потом уехал на черной Toyota. <…> Дело в том, что ситуация вообще не пахла разборками. Мы просто проехали, увидели, что люди там отдыхают. Мало ли, что он мог спросить у моей девушки, может быть, время или сигарету попросить. Я не знаю. Я вижу, что она остановилась и просто подъехал узнать, все ли хорошо. Может быть, он что-то говорил, я мог что-то спросить, не расслышать. Но я стоял на самокате, а рядом девушка стояла на самокате», — рассказал битмейкер.

В больнице молодому человеку зашили рассеченную бровь и прописали лекарственные препараты. У молодого человека диагностировали сотрясение мозга. В конце беседы Супоненко рассказал, что в Москву приехал на день рождения друга. В ближайшее время он намерен вернуться в Минск.

В Москве избили саунд-продюсера и битмейкера Яна Супоненко

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