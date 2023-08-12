В Москве избили саунд-продюсера и битмейкера Яна Супоненко

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На музыканта и его подругу напали посетители ночного клуба на Саввинской набережной.

Саунд-продюсера и битмейкера Яна Супоненко двое неизвестных избили в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел в половине четвертого утра на Саввинской набережной возле одного из ночных клубов. Супоненко и его подруга проезжали на самокатах мимо заведения, когда оттуда вышел молодой человек и встал на пути девушки. Музыкант подъехал к ним, чтобы выяснить, что случилось, и в этот момент получил удар со спины в висок. Когда он упал, его продолжили избивать ногами.

«Я даже не видел ничего. Не успел понять ничего», — рассказал позднее Супоненко.

Расправившись с музыкантом, неизвестный и его подельник прыгнули в такси и уехали с места происшествия. Супоненко и его девушка вызвали полицию и медиков. У молодого человека диагностировали сотрясение мозга, рассечение брови и гематому с правой стороны лица. Госпитализация ему не потребовалась.

Супоненко утверждает, что нападение было неожиданным и ничем не спровоцированным с его стороны. Музыкант обратился в полицию с заявлением, в котором описал внешность ордного из нападавших и данные автомобиля, на котором они скрылись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-возлюбленному Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову продлили арест за избиение 28-летней супруги.