Проблемы со здоровьем? Чем опасно переводить будильники

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; Личный архив Алексея Мелехина; 5-tv.ru

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Неправильное пробуждение может привести к ужасным последствиям. Как-тогда вообще открывать глаза?

Просыпаться рано утром для многих бывает трудно. Особенно если делать это под будильник, который орет, как сирена, оповещающая о начале ядерной войны. И как выяснилось, очень опасно заводить сразу несколько пробуждающих устройств, которые будут звенеть несколько часов. Об этом рассказал клинический психолог и сомнолог Алексей Мелехин эксклюзивно сайту 5-tv.ru.

В первую очередь специалист сообщил о своем исследование, в рамках которого он выяснил, что люди, которые заводит всего лишь один будильник с мелодичной музыкой чувствуют себя гораздо лучше, чем те, кто предпочитает, чтобы звук сирены разносился по квартире несколько часов. В своей клинической практике сомнолог часто встречался со вторым типом.

«Я вижу, что существует такой феномен, называется „марафон будильников“. Что это значит? Это значит, что у человека наблюдается 5, 10, 12, 20 будильников, которые поставлены на то, чтобы немного досыпать», — сказал врач.

У таких людей будильники заведены, условно, с пяти до восьми утра. Человек заставляет себя встать пораньше. Но это приводит к искусственной мобилизации. У нервной системы появляется ощущение, что нужно куда-то бежать и от чего-то спасаться.

«Так вот будильники, особенно „марафон будильников“, когда их переставляют и люди досыпают, выполняет функцию искусственной мобилизации, которая вводит в режим первое — беги, спасайся, мобилизуйся. И приводит к тому, что сбивает циркадные ритмы. Особенно, когда мы досыпаем», — объяснил врач.

В эти моменты нервная система, вроде бы, проснулась, но человек вновь закрывает глаза и начинает спать отрывками, пока звонят эти будильники. Это приводит к кошмарам, напряжению, разбитости и даже к глазному давлению. А когда человек решает себя стимулировать с помощью кофе, гаджетов или еще чего-нибудь, то это еще сильнее поднимает гормон стресса и уровень адреналина. И так он начинает страдать от искусственно созданного приступа паники. Также из-за регулярного подобного пробуждения может появится раздражение кишечника.

У людей, которые просыпаются от будильника, заведенного на несколько часов, часто появляется раздраженность, слезливость, неудовлетворительность, нервные тики, зуд, покашливания и какие-то иммунологические проблемы. Человек просто сжигает себя.

«У него появляется утренний приступ враждебности и агрессивности, когда он начинает срываться, замыкаться. Потому что человек перегружен. Такой марафон из будильников влияет очень негативно», — объяснил сомнолог.

Врач порекомендовал оставить только последний будильник и вставать под него.

«Старайтесь, чтобы будильники были мелодичные, спокойные, а не гонг, а-ля война или военные действия», — подчеркнул Мелехин.

А сразу после пробуждения, не стоит брать в руки гаджеты. Лучше уделить немного времени, чтобы поухаживать за организмом. Нужно показать нервной системе, что ей не стоит волноваться. Ведь, чем бережнее к ней относится, тем лучше для здоровья. Если продолжать вставать по орущим будильникам, которые звенят несколько часов, то велик шанс заполучить сердечно-сосудистые и другие расстройства.

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