Собянин сообщил о сбитом беспилотнике у Карамышевской набережной в Москве
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Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Он был ликвидирован силами ПВО.
В Москву была осуществлена попытка пролета беспилотника, он был ликвидирован силами ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», — уточнил градоначальник.
В этот же день, 11 августа, во Внуково были введены ограничения на прилет и вылет рейсов по независящим от аэропорта причинам. Часть самолетов были перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла.
Позднее очевидцы сообщали о взрыве в районе Карамышевской набережной в Москве.