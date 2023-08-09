Собянин сообщил об отражении новой попытки пролета боевых беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Два аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ночью 9 августа была совершена попытка пролета на территорию города двух боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Чиновник рассказал подробности в своем Telegram-канале.

Оба беспилотника успешно сбиты силами ПВО. Один из них упал в районе Минского шоссе, а другой — в подмосковном Домодедово.

На данный момент, информации о пострадавших нет. На месте оперативно работают экстренные службы города Москвы.