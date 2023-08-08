Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

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Исполняющая обязанности госсекретаря США заявила, что диалог был «сложным».

Исполняющая обязанности госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер, сообщает Reuters. Политик провела переговоры с мятежниками, захватившими власть в стране.

«Они довольно тверды в своем мнении о том, как они хотят действовать, и это не согласуется с Конституцией Нигера. Сегодня было сложно, и я прямо говорю об этом», — заявила она.

Нуланд добавила, что ей не дали поговорить со свергнутым с поста президента Мохамедом Базумом. Также она не смогла встретиться с генералом Абдурахманом Тчиани, возглавившим Национальный совет спасения родины (правящий орган мятежников).

По словам политика, мятежники отказались восстанавливать конституционный порядок в стране, несмотря на угрозу разрыва демократических отношений государства с США. Некоторое время назад к восстановлению порядка призывал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа против страны

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нигере заявили о подготовке интервенции двумя африканскими странами.