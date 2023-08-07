Мятежники в Нигере заявили о подготовке агрессии из-за рубежа против страны

Фото: www.globallookpress.com / Djibo Issifou

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К чему приведет госпереворот?

Национальный совет спасения родины (НССР), являющийся правящим органом мятежников Нигера, заявил о готовящейся агрессии против страны от иностранного государства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Однако они не уточнили, о какой именно стране идет речь.

Также в НССР заявили, что не откажутся от своих шагов, несмотря на истечение срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки ЭКОВАС. Несколько дней назад члены организации обсудили ситуацию в Нигере и дали мятежникам неделю, чтобы те вернули к власти законное правительство.

Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.

В России осудили свержение Базума. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

Стало известно о разработанном странами Западной Африки плане по вмешательству в Нигер

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мятежники объявили о закрытии воздушного пространства в стране.