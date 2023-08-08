Жених Сандры Баллок умер после продолжительной болезни
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Брайан Рэндалл страдал от амиотрофического склероза.
Жених Сандры Баллок, фотограф Брайан Рэндалл, скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание PEOPLE. Отмечается, что избранник актрисы страдал от амиотрофического склероза, заболевания, поражающего центральную нервную систему.
«С большой грустью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трехлетней борьбы с БАС (боковой амиотрофический склероз. — Прим. ред.). Брайан рано решил сохранить свою жизнь с болезнью в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу», — заявили в семье мужчины.
Родственники Рэндалла поблагодарили врачей и медсестер, которые пытались спасти мужчину.
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